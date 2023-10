Opvallende nieuwe namen op Waregemse CD&V-lijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2024: “We gaan opnieuw voor absolute meerderheid”

Op zondag 13 oktober 2024 trekt de Waregemse kiezer opnieuw naar de stembus. CD&V stelt een jaar voor de dag des oordeels haar nieuwe lijst voor, die reeds voor tachtig procent gevuld is. Bij de vijf nieuwe kandidaten zitten toch enkele verrassingen.

Huidig schepen Kristof Chanterie trekt als kandidaat-burgemeester de lijst, gevolgd door Margot Desmet die sinds de vorige verkiezingen als fractieleider in de gemeenteraad zetelt.

Vijf nieuwkomers

“Een duo ervaring en vernieuwing. Die lijn trekt onze partij verder door”, duidt voorzitter Marie-Charlotte Schurmans. “Het is belangrijk dat nieuwe mensen kansen krijgen en dat we hen verbinden met onze sterkhouders. Enkel samen kom je tot een sterke ploeg.”

CD&V telt alvast vijf nieuwkomers voor 2024. Youssef Errady (36) uit Sint-Eloois-Vijve en Marie Van Tieghem (40) en Tina Billiet (43) uit Beveren-Leie starten een politiek engagement.

Uit Waregem stellen bekende gezichten Hans Maddelein (57) en Maxim De Vriese (47) zich kandidaat. Maddelein is naast zaakvoerder van Pearle ook Unizo-lid en voorzitter van Winkelen in Waregem. De Vriese deelt als lid van boyband Malibré al jaren het podium met Stijn Breda en Lieven Desmet.

Burgemeester duwt

“Ik heb heel veel vertrouwen in het engagement van de nieuwe mensen. Het is voor mij belangrijk dat we een lijst aan de kiezer voorleggen die Waregem representeert”, vertelt lijsttrekker Kristof Chanterie. “En we gaan uiteraard opnieuw voor een absolute meerderheid.”

Zijn huidige collega-schepenen stellen zich ook opnieuw kandidaat, net zoals de gemeenteraadsleden en leden van het BCSD. Burgemeester Kurt Vanryckeghem neemt afscheid als lijstduwer.