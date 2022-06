Waregems burgervader Kurt Vanryckeghem zegt in 2024 de politiek vaarwel

Kurt Vanryckeghem (CD&V) liet donderdag tijdens een persoonlijk persmoment weten dat hij in 2024 stopt met zijn politieke activiteiten. Hij ambieert geen mandaat meer in zowel het stadsbestuur als het Vlaams parlement. Na 30 jaar in de politiek, waarvan 18 als burgemeester van Waregem, sluit Vanryckeghem de deuren van het stadhuis voorgoed achter zich dicht.

Zoek u niet suf naar Vanryckeghem Kurt op de verkiezingslijst in mei en oktober 2024. De huidige burgemeester van Waregem en Vlaams parlementslid heeft zonet beslist om binnen twee jaar te stoppen met al zijn politieke activiteiten.

“Ik neem in 2024 afscheid en doe dat in de allerbeste verstandhouding, met het volste vertrouwen over de toekomst van onze lokale partij én met een bijzonder tevreden terugblik op mijn politieke carrière.”

Vanryckeghem benadrukt dat er geen enkele andere reden moet gezocht worden achter zijn beslissing. “Ik wil kansen geven aan nieuwe en jongere lokale CD&V-politici, die met frisse ideeën en ambitie deze prachtige stad, waar ik al mijn leven lang woon en zo verliefd en fier op ben, verder zullen besturen”, vertelt hij.

“Onze partij heeft voldoende mensen met ervaring maar ook voldoende jonge krachten die klaar staan om met vernieuwende ideeën op de politieke kar te springen en meer bij het beleid betrokken te worden.”

Houdbaarheidsdatum

“Het was inderdaad makkelijker geweest om nog eens mee te doen en wellicht burgemeester te blijven tot aan mijn pensioen maar dat wil ik bewust niet doen. Ik ben van mening dat niet de leeftijd van een politicus telt, maar wel de anciënniteit. Op elke politieker kleeft een `houdbaarheidsdatum’, en ik wil niet beginnen aan het jaar te veel.”

Op 30 november 2024 zet Vanryckeghem zijn laatste handtekening onder een officieel document. “Op 1 december overhandig ik mijn sjerp aan mijn opvolger en trek ik mijn deur op het derde verdiep van het stadhuis achter mij dicht.” Wie CD&V als lijsttrekker zal kiezen, en dus een grote kans maakt om de nieuwe burgemeester van Waregem te worden, is nog niet gekend.

Bruisende stad gemaakt

De burgemeester is trots op wat de voorbije jaren allemaal gerealiseerd werd. “Wij hebben, als team, als schepencollege, als stadsbestuur, met de vijf opeenvolgende gemeenteraden van Waregem een moderne, bruisende en ondernemende stad gemaakt.”

“Er zijn er die zouden zeggen dat ze blij zijn ‘een kei te hebben verlegd in een rivier op aarde’, maar ik hou het eerder bescheiden op het feit dat ik misschien wel het geluk gehad heb om een steentje te kunnen verleggen in de Gaverbeek. En wees gerust; de volgende twee jaar zal ik mij tot de allerlaatste dag honderd procent blijven inzetten voor onze stad en voor Vlaanderen, in de gemeenteraad, in het schepencollege en in het Vlaams Parlement.”