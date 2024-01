Oppositie stelt zich vragen bij verkoop stationsgebouw, maar burgemeester houdt voet bij stuk: “We zien geen betere oplossing”

De agenda van de Avelgemse gemeenteraad van 29 januari werd zoals verwacht gedomineerd door de poging tot verkoop van het voormalige stationsgebouw. Vorige week was in de pers te lezen dat het gemeentebestuur op zoek is naar een potentiële koper. Daarvoor is volgens burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen) niet alleen de prijs van belang, maar ook wat er met het gebouw zou gebeuren gezien de historische waarde. De oppositie had het vooral moeilijk met de timing van de beslissing en de communicatie er rond.

Vorige week raakte bekend dat het gemeentebestuur van plan is om het voormalige stationsgebouw van de hand te doen. De pers pikte dat op via de agendapunten van de gemeenteraad deze week die bekend werden gemaakt. Een van die punten was de goedkeuring van het verkoopdossier van het stationsgebouw. Er stond te lezen dat de gemeente het 100 jaar oude gebouw wil verkopen omdat ze geen verdere functie meer voor ogen hebben voor het pand. Burgemeester Lut Deseyn bevestigde dat nieuws.

Vragen bij oppositie

Op maandagavond 29 januari was het zover en werd het dossier voorgelegd op de gemeenteraad. Meteen lokte dat vragen op bij de oppositie, bestaande uit N-VA Avelgem en Team Avelgem (voormalig CD&V Avelgem). Conny Rogie (N-VA Avelgem) liet eerst haar stem horen en uitte duidelijk haar ongenoegen. “Waarom moeten wij dit via de pers horen? Waarom gebeurt dit opeens zo snel zonder overleg? Waarom wordt niet geluisterd naar de Avelgemnaar die volgens een voorgaande enquête aangaf het gebouw niet verkocht te willen zien worden?”, klonk het.

Dit waren maar enkele van haar vragen. Tom Beunens (Tandem Avelgem) repliceerde als bevoegde schepen op haar vragen. “De reden dat dit u via de pers ter ore komt, is simpel. De planning wordt, nadat die naar alle gemeenteraadsleden wordt verstuurd, ook naar de pers verstuurd. Zij deden gewoon hun werk en wij antwoorden op de vragen. Verder is het nu het gepaste moment om te verkopen volgens ons. Dit is zeker niet over één nacht ijs gegaan. We hebben alle opties vergeleken en voorlopig is dit gewoon de beste uitweg. Wij kunnen geen nuttige invulling meer geven aan het stationsgebouw en het kost ons te veel geld om het verouderde pand te onderhouden. Geld dat we niet hebben door de afgelopen pandemie en de toestand in Oekraïne. We zien voorlopig geen betere oplossing.”

Burgemeester Deseyn voegde daaraan toe dat uit die enquête bleek dat de Avelgemnaar juist wil dat het stationsgebouw een mooie invulling krijgt. Dat is niet iets wat de gemeente per se moet doen. Ze drong er ook nog eens op aan dat de bedoeling van de koper een grote invloed zal hebben op de beslissing om te verkopen. De gemeente wil absoluut dat het stationsgebouw in ere hersteld wordt.

Oplossing voor instanties

Verder wou Conny Rogie ook nog weten wat er te gebeuren staat met de instanties die daar tot op heden gehuisvest zijn. Jeugdhuis Krak en Het Rode Kruis vinden daar momenteel hun onderdak. Schepen Beunens en burgemeester Deseyn lieten weten dat dit al gecommuniceerd is met beide partijen en dat er naar oplossingen wordt gezocht. Voor jeugdhuis Krak is er nog geen definitieve oplossing, maar de overeenkomst liep ook maar tot de zomer van 2024. Het Rode Kruis is samen met de burgemeester de mogelijkheden in de brandweerkazerne aan het bekijken. Voorlopig lijkt het erop dat ze zich daar in een aantal ongebruikte ruimtes zullen kunnen vestigen.

Na het lange betoog van N-VA-gemeenteraadslid Conny Rogie kwam de andere oppositiepartij aan de beurt. Bram Van Den Bunder (Team Avelgem) voerde het woord en moest zich in bepaalde opzichten aansluiten bij de vragen van zijn voorganger. Ook hij vroeg zich af waarom het opeens zo snel beslist moest worden zonder overleg. De planning raakte iets meer dan een week voor de gemeenteraad bekend. Dat is dus ook het moment waarop de oppositiepartijen weet krijgen van de verkoop en wanneer de pers erop springt. Geen tijd genoeg volgens Van Den Bunder om de mogelijkheden af te wegen en rustig naar een oplossing te zoeken. De verkoop zou volgens hem maar een laatste optie zijn. Schepen Beunens voorzag ook hem van een repliek en maakte duidelijk dat de coalitie daar wel degelijk goed heeft over nagedacht. Alle pistes zijn naar zijn zeggen overlopen en in samenspraak met intercommunale Leiedal werd de knoop doorgehakt. Beunens refereerde ook nog eens naar het pompgebouw in Bossuit dat op een gelijkaardige manier van de hand werd gedaan door de gemeente. Het werd overgenomen door een ondernemer die daar nu met succes zijn zaak uitbaat.

Stemming

Uiteindelijk moest er gestemd worden om het verkoopdossier goed te keuren. Coalitiepartners gbA-Avelgem en Tandem Avelgem stemden voor. Oppositiepartijen N-VA Avelgem en Team Avelgem stemden zoals verwacht tegen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. (JDB)