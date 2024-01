Avelgem zet 100 jaar oud station te koop

De gemeente is van plan om het beschermd gebouw van 100 jaar oud te verkopen. De koper mag zich wel aan heel wat renovatiewerken verwachten. “Een horecazaak zou hier heel succesvol kunnen zijn”, zegt burgemeester Lut Deseyn.

De gemeente is van plan om het station te verkopen. Daarvoor moet de gemeenteraad alleen nog goedkeuring geven. “Aan de verkoop zullen wel voorwaarden vasthangen”, weet burgemeester Deseyn. “Het is namelijk een oud gebouw, maar het is ook beschermd als bouwkundig erfgoed. De minimumprijs is 195.000 euro. Wie interesse heeft, moet voor 15 april een bod gedaan hebben. De verkoop van het station staat op de agenda van de raadszitting van maandag 29 januari.”

Het oorspronkelijke stationsgebouw, dateert van 1870 en was gebouwd door de Société Générale d’Exploitation, die de lijn exploiteerde. In de Eerste Wereldoorlog raakte het gebouw zwaar beschadigd en werd later, in 1924, vervangen door het huidig gebouw, een typisch ‘wederopbouwtype’ naar de ontwerpplannen van architect P. Ongenae. Het stationsgebouw heeft een centraal gedeelte van één bouwlaag. Rechts daarvan bevindt zich een woonvolume van twee bouwlagen.

Bijgebouwtje

Verder bevindt zich op deze site nog een bijgebouwtje met sanitair en berging. Kenmerkend is het langgerekte gebouw met afgewolfde bedaking (pannen) opgetrokken uit helrode baksteenarchitectuur, hier en daar onderbroken door gebouchardeerde natuursteenbanden/plinten. De gevelindeling is asymmetrisch met getoogde (boogvormige) gekoppelde vensters en deuren voorzien van arduinen aanzetstenen en dorpels. De hoofdtoegang bevindt zich in een klein voorgeplaatst portaal onder lessenaarsdak.

Zowel in de voor- en zijgevel verwijst een tegeltableau met opschrift ‘Avelghem’ nog naar het verleden van de site. Het oude stationsgebouw zelf werd door de gemeente tijdelijk in gebruik gegeven aan het Gemeentelijk Atelier voor Visuele Kunsten Avelgem (GAVKA) en het Rode Kruis.

Vlot bereikbaar

Het stationsplein blijft een druk bezochte en vlot bereikbare plek in de gemeente Avelgem. Het plein is nog steeds een belangrijk knooppunt voor het busverkeer van De Lijn. Bovendien bevindt het oude stationsgebouw zich pal langs de fietssnelweg F45, die Gent met Kortrijk, via Oudenaarde, verbindt. Dit biedt zeker extra potentieel aan toekomstige eigenaars, die er een handel of dienst willen vestigen.

Sinds 2005 is het station van Avelgem opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed als beschermd monument en sinds 24 september 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Dit impliceert een aantal juridische gevolgen en te nemen maatregelen door de toekomstige kopers wanneer zij de noodzakelijke (renovatie)werken wensen/dienen uit te voeren met het oog op een herinvulling of -bestemming van dit bijzondere pand.

Gesloten omslag

De gemeente Avelgem wenst het voormalig stationsgebouw, zónder het bijgebouwtje, in het centrum van Avelgem te verkopen. Bij deze verkoop is niet enkel de prijs van belang, maar ook de toekomstige functie die aan het gebouw zal worden gegeven. Het pand wordt door de gemeente Avelgem verkocht volgens de procedure ‘verkoop onder voorwaarden – bieding onder gesloten omslag’. Deze procedure wordt gebruikt om op een objectieve en transparante manier de beste koopvoorwaarden (prijs en programma) voor het pand te kunnen verkrijgen.