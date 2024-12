Opnieuw een Lippens in gemeenteraad Knokke-Heist, waar zijn partij ‘debuteert’ in oppositie

Het was in alle opzichten een historisch politiek moment donderdagavond in Knokke-Heist. Cathy Coudyser (Inzicht) legde de eed af als eerste vrouwelijke burgemeester van de kustgemeente, maar voor het eerst nam de partij Gemeentebelangen – decennia aan de macht – plaats op de oppositiebanken. Mét Valery Lippens (52) die de eed aflegde als raadslid.

Valéry Lippens is de zoon van wijlen burgemeester Leopold Lippens, die meer dan 40 jaar aan het roer stond in Knokke-Heist en in 2021 overleed. Hij debuteerde op de lijst van Gemeentebelangen, haalde persoonlijk een mooie score, maar de partij werd veroordeeld tot de oppositiebanken. Lippens legde donderdagavond de eed af en zo zetelt er opnieuw een Lippens in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Antoine Geerinckx, Astrid Mestdach, Nick Wenmaekers, Tine Gobert, Phillipe Vlietinck, Kathleen Van der Hooft, Gaëlle Six en Henk Warnier legden eveneens de eed af voor Gemeentebelangen. Ex-burgemeester Jan Morbee werd verkozen en was de stemmenkampioen binnen de fractie, maar zette een punt achter zijn politieke carrière. Henk Warnier zetelt nu in zijn plaats als eerste opvolger. (MM)