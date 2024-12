Cathy Coudyser legt eed af tijdens installatievergadering in Knokke-Heist: “Een speciaal moment”

Ze doorzwom al heel wat politieke watertjes, maar de eed afleggen als eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente waar ze zich jarenlang zo hard voor inzette vanop de oppositiebanken? Dat is zelfs voor Cathy Coudyser (Inzicht) een unieke ervaring. Trots en onder luid applaus legde ze de eed af. “De voorbije weken voelde ik veel steun. Dit is een enorme eer”, zegt Coudyser. Met de installatievergadering was meteen ook de comeback van Piet De Groote (JA!) compleet.

Het heeft iets apart, zo’n installatievergadering. Ietwat chaotisch met een massa volk, maar vooral veel trotse gezichten. Bij familie en vrienden, maar in Knokke-Heist ook bovenal bij de nieuwe bestuursploeg. Want de kustgemeente krijgt een volledig nieuw bestuur, inclusief een nieuwe burgemeester. Met Cathy Coudyser (Inzicht) krijgen ze zelfs een primeur: ze wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de meest besproken kustgemeente van het land.

Zenuwen? Neen, daarvoor doorzwom Coudyser al net iets teveel politieke watertjes. Vol overtuiging stapte ze de zaal in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark naar voor om de eed af te leggen. Met een stralende glimlach nam ze nadien vooraan plaats. “Dit is een héél speciaal en bijzonder moment”, zegt Coudyser. “Ik heb al wat meegemaakt op politiek niveau, zowel op lokaal als op Vlaams niveau, maar burgemeester worden van de gemeente waar ik ben opgegroeid is toch een hele eer.”

Meerjarenplan

Dat Coudyser burgemeester zou worden, hadden weinig mensen op voorhand voorspeld. Ook voor de nieuwe sterke vrouw van Knokke-Heist kwam het eerder onverwacht. Maar het maakt de goesting om de uitdaging aan te gaan des te groter. “De verkiezingen waren voor onze partij natuurlijk een enorm succes. Ook de voorbije weken voelde ik enorm veel steun. Na de verkiezingen heb ik even vakantie genomen, maar de laatste twee weken begon ik me al in te werken door kennis te maken met alle diensten. De inwoners hebben voor een nieuwe start gekozen. De eerste maanden zal ik me verder inwerken in de lopende dossiers. Wat goed is gaan we meenemen. Nadien zal ook het nieuwe meerjarenplan tot in detail opgesteld worden. Daar zullen uiteraard ook de accenten in terugkomen die in ons verkiezingsprogramma stonden. Denk aan betaalbaar wonen, jonge gezinnen in Knokke-Heist houden en de gemeente 365 dagen van het jaar een aantrekkelijke bestemming maken. En dat allemaal met inspraak van de belanghebbenden en onze eigen mensen. Transparantie en communicatie was, is en blijft belangrijk”, aldus Coudyser.

Piet De Groote

Tijdens de installatievergadering werd meteen ook de comeback van ex-burgemeester Piet De Groote (JA!) officieel. Met zijn nieuwe partij vormt hij een coalitie met Inzicht en De Groote zelf – stemmenkampioen bij de verkiezingen – wordt eerste schepen. “Ik heb er zeker veel goesting in. We starten met een propere lei en kijken naar de toekomst. Inwoners van Knokke-Heist moeten de fierheid van weleer terug voelen. Persoonlijk zie ik dit zeker niet als een stap terug. Ik ben nooit voor ‘titels’ geweest en ben vooral trots dat ik mijn steentje kan bijdragen aan een nog mooiere gemeente”, besluit De Groote. (MM)