Veel volk en luid applaus bij installatie nieuwe gemeenteraad in Oostende

Op een druk bijgewoonde installatiegemeenteraad hebben de nieuwe raadsleden , schepenen en leden van het Bijzonder Comité de eed afgelegd.

Naar schatting 150 toeschouwers, familieleden en vrienden van de 41 raadsleden waren present voor de start van een nieuwe legislatuur. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af bij de vorige voorzitter Wouter De Vriendt (Trots op Oostende). Daarna nam de nieuwe voorzitter Kristof Gesquiere (N-VA) over voor de eed van de schepenen, raadsleden Bijzonder Comité en de burgemeester. Nadien volgde een groepsfoto en kwam het schepencollege voor het eerst bijeen om de bevoegdheden te verdelen. Burgemeester John Crombez : “Nu kunnen we aan de dossiers beginnen. Snel bekijken we de ontharding op priveterrein en starten we met de dialoog met de Oostendenaars.”

Oppositie wisselt van plaats

Voortaan zit de oppositie niet meer rechts, maar links (voor het publiek). Dat is een opvallende wijziging want het was al generaties zo. Het was blijkbaar niet haalbaar om de banken te verplaatsen.

Opvolgerslijst van Trots

Bij de voorstelling van de leden voor het Bijzonder Comité stelde Trots op Oostende al meteen meerdere opvolgers aan per raadslid. Kwestie van zeker te zijn dat de mensen van de juiste partij (Open VLD, Groen, CD&V) in het bijzonder comité vertegenwoordigd zullen zijn voor het geval iemand eerder dan de afspraak stopt.

Luid applaus

Alle raadsleden applaudisseerden voor elkaar, de één al wat heviger dan de ander. Het luidste en langste applaus was voor burgemeester John Crombez toen hij als laatste de eed aflegde.

Burgemeestersknuffel voor dochter

John Crombez liep niet in de kijker op deze gemeenteraad. Een opvallend persoonlijk moment was er na zijn eedaflegging : toen hij terugliep naar zijn plaats week hij af om dochter Babette een knuffel te geven.

Fractieleiders gekozen

De fractieleiders zijn Björn Tratsaert (Vooruit Plus), Bart Plasschaert (Trots op Oostende), Tom Lamont (Vlaams Belang). N-VA stelde Manu Beuselinck als fractieleider aan. PVDA is met Dirk Vanmassenhove een eenmansfractie.

Vreugde en verdriet

Voor twee raadsleden was de dag extra bijzonder. Judith Ooms (Vooruit) legde op haar 39ste verjaardag de eed af. Voor Sandra Vandenbroucke (Vlaams Belang) was er verdriet, want enkele uren voor de eedaflegging overleed haar vader.

