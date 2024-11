Noel Van Kerckhove (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Focus ligt op dossiers OCMW, jeugd en politie”

Noel Van Kerckhove (54) woont sinds 1993 in Veurne. Sinds 2000 is hij er actief in het verenigingsleven, onder andere bij Sporkin. Hij ruilde zijn carrière bij de Belgische marine in voor zijn passie, technologie, en startte als zelfstandige in de elektrosector. “Maar mijn passie ligt ook in mensen helpen. Of het nu gaat om technologie of dienstverlening, ik zoek altijd een oplossing. Door mijn ervaring in diverse sectoren denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren bij het beoordelen van dossiers. Mijn inzet voor de Vlaamse zaak richt zich vooral op veiligheid. Met 261 stemmen en 8,7 procent ben ik dankbaar voor mijn verkregen zetel. Ik sta tussen de mensen en luister naar de bekommernissen van de man in de straat. Ik wil me vooral bezighouden met dossiers van OCMW, jeugd en politie (veiligheid). Mijn politieke leuze: O tempora, o mores. Dat zei Cicero: waar is de tijd, waar is de moraal?”