Nieuwe gemeenteraad van Lo-Reninge geïnstalleerd: “Eindelijk kunnen we met deze ploeg aan de slag”

Donderdagavond vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Met Lieve Castryck (Dynamisch) heeft Lo-Reninge voor het eerst een vrouwelijke burgemeester.

Lode Morlion maakte vorig jaar bekend dat hij er na dertig jaar gemeentepolitiek waarvan 19 jaar als burgemeester een punt achter zette. Schepen Lieve Castryck werd toen naar voor geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in Lo-Reninge hoefden de inwoners in oktober uiteindelijk niet naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen. Vermits alleen Dynamisch een lijst indiende, waren alle kandidaten automatisch verkozen. Toch zijn er heel wat nieuwe gezichten in de gemeenteraad. De blijvers zijn burgemeester Lieve Castryck en de schepenen Johan Matthys en Wout Cornette. Jan Deheegher was al zes jaar gemeenteraadslid en wordt nu schepen en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Isabelle Hennebel maakte ook al zes jaar deel uit van de gemeenteraad en wordt voorzitter. De nieuwkomers zijn Frederik Devloo, Lara Steen, Martine Craeye, Céleste Vermeersch, Petra Declerck, Jacob Dequeker, Julien Slembrouck en Eveline Verheye. Frederik Devloo was de vorige legislatuur lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, maar voor de zeven anderen is de gemeentepolitiek nieuw. De vrouwen zijn met 7 raadsleden tegenover 6 mannen ook in de meerderheid in de gemeenteraad.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat naast voorzitter Jan Deheegher uit Frederik Devloo, Petra Declerck, Lara Steen, Julien Slembrouck, Martine Craeye en Wim Pauwelyn.

“Ik dank mijn familie voor de steun en mijn voorganger Lode Morlion voor de kansen die hij mij gaf”, zegt de nieuwe burgemeester Lieve Castryck. “Ik wil ook al medekandidaten bedanken die op de lijst stonden. Eindelijk kunnen we met deze ploeg aan de slag.”

De installatievergadering vond plaats onder ruime publieke belangstelling. Wel vijftig toeschouwers, vooral familie en kennissen van de raadsleden, woonden de zitting bij. Een daarvan was Sabine Igodt, de mama van kersvers gemeenteraadslid Jacob Dequeker. “Ik ben wel trots”, zegt ze. “Jacob gaat dat goed doen denk ik. Als hij zich ergens voor engageert, dan gaat hij daar volop voor. Dat was ook zo tijdens zijn periode bij de KLJ waar hij negen jaar bestuurslid was.”