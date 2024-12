Na pittige onderhandelingen is Kortrijkse gemeenteraad geïnstalleerd: “Door meningen te verbinden, tot een breed gedragen inhoud komen”

Het heeft zijn tijd geduurd voor er een meerderheid gevormd werd, maar vrijdagavond 6 december kon de gemeenteraad geïnstalleerd worden. Daarin kruisten Van Quickenborne (TBSK) als voorzitter en Vermeersch (VB) als oppositieraadslid meteen de degens – een duel dat we de komende twee jaar vaak mogen verwachten. Elke fractievoorzitter mocht zijn zegje doen.

Zestien nieuwe gezichten mochten de eed afleggen in de gemeenteraad tijdens de installatievergadering. Normaal een weinig geanimeerde bedoening, waar elk raadslid zijn moment om te schijnen krijgt. Al was dat buiten Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) gerekend, die zes keer het woord nam. Onder meer om te wijzen op het feit dat de eed verkeerd genoteerd stond in de notulen en niet geldig zou zijn als ze niet correct uitgesproken werd. Pijnlijk, wanneer uiteindelijk enkel partijgenoot Carmen Ryheul zou missen en de eed opnieuw moest afleggen. Kersvers gemeenteraadsvoorzitter Vincent Van Quickenborne (TBSK) verkneukelde zich.

Inhoudelijk debat

Niet de enige keer dat er animo zou ontstaan tussen de Vlaams Belang-voorman en de oud-burgemeester. Vermeersch noemde hem ironisch het beste wat de gemeenteraad kon overkomen, Van Quickenborne pleitte voor respect. Dat hij voorzitter wordt, vindt hij geen downgrade. “Integendeel, het is een hele eer. Ik zal streng en rechtvaardig optreden en pleit voor meer inhoudelijk debat in plaats van nodeloze herhalingen en procedurespelletjes. Het is niet omdat men lang spreekt dat men veel zegt”, citeerde hij Goethe.

Ontlading

Veel animo voor de tweestrijd, maar dit was toch het moment voor Ruth Vandenberghe. Zij mag zich nu écht burgemeester noemen. “Het was bijzonder pittig de voorbije maanden, eerst de campagne, dan de harde onderhandelingen. Nu is het dus de ontlading”, aldus de burgemeester.

De volgende jaren zullen ook pittig worden. Een meerderheid van 33 tegenover 41 zetels – dat wordt managen. “Ik ben er me van bewust dat er af en toe valse noten zullen klinken, maar het wordt zaak om de violen gelijkgestemd te houden. Echter, door die verschillende meningen te verbinden, komen we tot een breed gedragen inhoud”, aldus de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk.

Voorbeeldrol

Al wil ze van dat gender geen issue maken. “Al mag dat geen rol spelen. Toch zie ik dat het op een of andere manier wat losweekt bij andere dames, van kleine kindjes tot oudere vrouwen. Zo voel ik wel dat ik ergens een voorbeeldrol heb. En dat is wel fijn.” (JDW)

