Na overlijden van burgemeester Karlos Callens: “Van onenigheid geen sprake”

Het onverwachte overlijden van burgemeester Karlos Callens zorgde ervoor dat Groep 82 niet alleen snel bekendmaakte dat Véronique Buyck burgemeester wordt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar ook de nummer één wordt op de kieslijst voor die verkiezingen.

De leden van Groep 82 gingen na het overlijden van Karlos Callens op zoek naar een nieuwe burgemeester en kozen voor Véronique Buyck, die het mandaat tot aan de verkiezingen in oktober 2024 zal uitoefenen. Eerste schepen Krist Soenens blijft nog tot aan de eedaflegging van Véronique dienstdoend burgemeester.

Deze beslissing werd volgens Groep 82 al genomen toen Karlos Callens te kennen gaf dat hij omwille van zijn gezondheidstoestand zijn mandaat niet zou uitdoen en eind dit jaar de fakkel zou doorgeven aan Véronique. Krist en Véronique zullen een tandem vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2024, waarbij Véronique de lijst zal trekken en Krist de tweede plaats krijgt.

“Enerzijds is er binnen de groep bewust gekozen om Véronique de eerste plaats toe te kennen”, zegt Krist Soenens. “Anderzijds is de groep ten stelligste overtuigd van de onschatbare waarde van mijn inbreng in de politiek in Ardooie. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg ik na Karlos Callens het grootste aantal naamstemmen binnen onze huidige groep. Als tweede zal ik net als Véronique kandidaat zijn voor het burgemeesterschap. Van onenigheid binnen de groep is er geen sprake.”

Kimara Goethals en Veerle Dejaeghere van Samenplus kregen een tijdje geleden te horen dat CD&V’ers Rudi Debusschere en Elien Rosseel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen opkomen met een nieuwe beweging: Stroom. Maar fractieleider Kimara en Veerle doen verder met Samenplus. “Teveel zaken zijn nog onzeker over hoe Samenplus naar de volgende verkiezingen gaat”, zegt Kimara. “Maar ik ben wel zeker dat Veerle en ik me in de volgende legislatuur opnieuw keihard zullen inzetten voor onze gemeente.”

Te vroeg

“Het is nog te vroeg om te communiceren over de lijstvorming”, aldus Rudi Debusschere van Stroom. “Momenteel zijn we druk bezig met contacten leggen met mogelijke kandidaten. Eerder dit jaar beslisten we om uit Samenplus te stappen omdat we het moeilijk hadden met bepaalde standpunten. Met onze nieuwe beweging willen we onze bijdrage leveren aan een nieuw politiek tijdperk voor Ardooie-Koolskamp.” Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere zal volgens Rudi Debusschere pas eind dit jaar beslissen. Als ze meedoet aan de verkiezingen zal het met ‘Stroom’ zijn. Kurt Farrazijn, die een tijdje geleden met een lokale afdeling van Vlaams Belang startte en toen zei dat de partij zeker zou meedoen aan de verkiezingen, is daar nog volop mee bezig.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het al vóór het overlijden van Karlos Callens duidelijk was dat Véronique Buyck hem zou opvolgen. Uit respect voor zijn bijna 35-jarige loopbaan zal Groep 82 snel over zijn opvolging beslist hebben. Als schepen Krist Soenens de meeste voorkeurstemmen haalt en Groep 82 weer aan zet is in het bestuur, kan hij volgens de nieuwe regels ook het burgemeesterschap opeisen. Het blijft gissen hoe Samenplus zal verder gaan, en wat Stroom teweeg zal brengen. (IB)