Na hertelling is nieuwe gemeenteraad in Deerlijk eindelijk geïnstalleerd

Het buurthuis De Wieke in de Molenhoek liep dinsdagavond aardig vol voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Deerlijk. Nadat uittredend gemeenteraadsvoorzitter Jo Tijtgat de eed had afgelegd in handen van Marc Coppens (CD&V), de nestor van de gemeenteraad, mochten de andere 22 verkozen gemeenteraadsleden in zijn handen de eed afleggen.

De rangorde van de gemeenteraadsleden is als volgt vastgesteld: Claude Croes, Jo Tijtgat, Louis Haerinck, Regine Rooryck, Matthias Vanneste, Jurgen Beke, Filip Terryn, Bert Schelfhout, Sophie Mespreuve, Marleen Prat, Philip Ghekiere, Louis Vanderbeken, Marc Coppens, Sandra Goussey-De Leeuw, Lies De Witte, Yves Vande Wiele, Lukas Viaene, Katrien Vandenbogaerde, Arthur Dewaele, Tine Willaert, Bruno Lecluyse, Jan Feryn en Jan Colpaert. De laatste zeven raadsleden zijn nieuw in de raad. CD&V Deerlijk heeft de absolute meerderheid van 14 op 23 zetels. Team Deerlijk heeft er 7, Vlaams Belang en N-VA elk 1.

Eedafleggingen

Na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, Louis Haerinck (CD&V), was het de beurt aan Claude Croes, Regine Rooryck, Jo Tijtgat en Lies De Witte om de eed als schepen af te leggen. Marleen Prat is de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en wordt van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. CD&V Deerlijk heeft in het BCSD vier vertegenwoordigers (Koen Dendoncker, Frans Kemseke, Rudy Verhulst en Marianne Tydgat) en Team Deerlijk twee (Jonas Coryn en Rachel De Marez).

Dan pas was het grote moment aangebroken voor Louis Vanderbeken om als nieuwe burgemeester de eed af te leggen en de tricolore sjerp te omgorden. Een langdurig en krachtig applaus weerklonk in het buurthuis. De eerste officiële daad van de nieuwe burgervader was het leiden van de verkiezing van de politieraadsleden. Hiervoor zijn Claude Croes, Jo Tijtgat en Lukas Viaene (CD&V Deerlijk), Bert Schelfhout en Sophie Mespreuve (Team Deerlijk) verkozen.

Kersvers burgemeester Louis Vanderbeken dankte aan het slot iedereen voor het vertrouwen, riep op om constructief samen te werken over de politieke partijgrenzen heen en daarna werd het glas geheven op de nieuwe gemeenteraad.