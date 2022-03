N-VA Wingene-Zwevezele vormt een nieuwe bestuursploeg

De N-VA-afdeling van Wingene-Zwevezele koos een nieuw bestuur. Pieter-Jan Verhoye is de nieuwe afdelingsvoorzitter. “Ik ben trots om deze bestuursploeg voor de komende drie jaar te leiden”, weet Pieter-Jan.

Om de drie jaar moet elke N-VA- afdeling in Vlaanderen interne bestuursverkiezingen organiseren. Na drie bestuurstermijnen geeft uittredend voorzitter Gilbert Laforce (68) uit Sint-Jan Wingene graag de fakkel door aan zijn opvolger Pieter-Jan Verhoye (32) uit Wingene. Gilbert blijft trouwe partijsoldaat in de ploeg als bestuurslid. Pieter-Jan Verhoye, fractieleider en gemeenteraadslid is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Bjarne Castelein (21) uit Hille, Zwevezele werd unaniem verkozen als ondervoorzitter. Gemeente-, OCMW- en BCSD- raadslid Marie-Christine Vandendriessche (62) uit Sint-Jan Wingene maakt als lokaal mandaat ook automatisch lid uit van het bestuur. Uittredend bestuurslid en jongerenverantwoordelijke Elke De Grande (22) uit Wildenburg Wingene en uittredend bestuurslid Marie-Rose Deryckere (48) ook uit Wildenburg Wingene zetten graag hun schouders verder onder het groeiende N-VA- project voor de komende drie jaar.

Op naar de verkiezingen van 2024

“We bouwen verder aan ons ‘langetermijnproject’ in Wingene-Zwevezele”, weet Pieter-Jan Verhoye. “Met onze gemeenteraadsleden voeren we constructieve en kritische oppositie. Onze mandatarissen nemen hun rol als waakhond in de gemeenteraad bijzonder serieus. Wij zijn ook tevreden met de instroom van nieuwe leden, sympathisanten en ideeën. Nu we hopelijk corona achter ons kunnen laten staan, organiseren we terug onze evenementen. Onlangs bundelden we de krachten met de buurafdelingen van Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke, Dentergem en Pittem-Egem om nationaal N-VA voorzitter Bart De Wever te ontmoeten in de Europahal in Tielt. Op zondag 10 juli organiseren wij een barbecue naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag. Onze afdeling zit in de lift en de voltallige ploeg staat klaar om er in te vliegen richting de verkiezingen van 2024.”