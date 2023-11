N-VA vraagt naar gemeentelijk dictee in Wingene, gemeente gaat niet akkoord

Gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) stelde tijdens de laatste gemeenteraad in Wingene voor om een gemeentelijk dictee te organiseren. Het gemeentebestuur gaat niet in op het voorstel, er komt dus geen gemeentelijk dictee.

“Uit internationaal onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid van Vlaamse kinderen achteruitgaat”, weet oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye. “Een gemeentelijk dictee zou een positief initiatief zijn om het Nederlands in de schrijnwerpers te zetten. Zo kunnen we jonge leerlingen aanmoedigen om uit te blinken in onze taal. Een gedegen kennis van het Nederlands is onontbeerlijk voor een goeie ontwikkeling. Het vormt niet alleen de basis om goed te scoren voor het vak Nederlands, maar ook voor tal van andere vakken. Mijn vraag is dan concreet of een gemeentelijk dictee kan gerealiseerd worden en dit vanuit de gemeente in samenwerking met de scholen.”

Initiatieven stimuleren

Schepen van Cultuur Brecht Warnez (CD&V) antwoord: “Als overheid moeten we niets overnemen wat al bestaat, maar wel stimuleren wat er is. Er zijn heel wat verenigingen die het Nederlands bevorderen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Davidsfonds Zwevezele die een opstelwedstrijd heeft. We stimuleren dat en bieden bij de prijsuitreiking ook een drankje en een boekenbon als hoofdprijs aan. Scholen organiseren al binnen de klas dictees. Het gemeentelijk dictee organiseren vinden wij geen taak van de gemeente.”