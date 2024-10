Mirte Clicque (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Ledegem: “Meer steun voor jeugdhuizen en jeugdbewegingen”

Studente Mirte Clicque (21) is leidster van Chiro Miengelienge en bestuurslid van jeugdhuis Den Traveir in Ledegem. “Toen ik mijn persoonlijk resultaat zag, was ik aangenaam verrast”, zegt ze. “Dit geeft me de kans en motivatie om mijn plannen voor onze gemeente waar te maken. Mijn focus ligt op het versterken van de inspraak van de jongeren. Het is cruciaal dat zij een stem hebben in het beleid dat hen aangaat. Daarnaast wil ik de jeugdhuizen en jeugdbewegingen ondersteunen, zodat zij veilige en inspirerende plekken blijven voor onze jongeren. Ik pleit ook voor de realisatie van de Samenkomst-site, waar jongeren en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Verder streef ik naar een nettere gemeente met meer groen.”