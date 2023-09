Middelkerke op weg naar titel van ‘stad’: “Hebben ons ontpopt tot een van de topbestemmingen aan de kust”

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdagavond werd het verzoek tot toekenning van de titel ‘stad’ aan Middelkerke goedgekeurd door de gemeenteraad.

Twee raadsleden van de Open VLD-oppositie onthielden zich en een ander raadslid van Groen stemde tegen. Volgens burgemeester Dedecker beschikt Middelkerke over heel wat troeven om zijn slag thuis te halen want de Middelkerkse deelgemeente Lombardsijde beschikt over historische stadsrechten die in 1269 werden toegekend door Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen.

Naast het historische zijn er nog een aantal hedendaagse elementen die de titel kunnen rechtvaardigen. Burgemeester Jean Marie Dedecker: “Middelkerke heeft zich ontpopt tot een van de topbestemmingen aan de kust met een zeer uitgebreide infrastructuur en een toeristisch-recreatieve uitstraling over het hele land. Sinds het laatste kwart van de 19de eeuw, en versneld na de Tweede Wereldoorlog, heeft Middelkerke een ongekende groei doorgemaakt met de opkomst van het kusttoerisme. Het is ook een beetje normaal aangezien we de stadsrechten van Lombardsijde kunnen inroepen en we zijn, als middelpunt aan de kust, ook omringd door steden als Oostende, Gistel en Nieuwpoort.”

Verkiezingen 2024

Alles begon bij een bezoek van minister Lydia Peeters voor de eerste steenlegging van het nieuwe casino, in mei vorig jaar. De minister stelde dat haar woonplaats Dilsen-Stokkem stad was en Jean-Marie Dedecker ging meteen de uitdaging aan om ook van Middelkerke een stad te maken. Het Middelkerkse gemeentebestuur richt nu zijn verzoek aan het Vlaams Parlement. Burgemeester Jean-Marie Dedecker hoopt de titel van stad binnengehaald te hebben tegen de volgende verkiezingen. De burgemeester laat ook nog weten dat de titel niets kost.