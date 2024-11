Mathias Bruggeman (Team 2030) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Steentje bijdragen aan oprechte en faire politiek”

Mathias Bruggeman is voorzitter van de stedelijke jeugdraad en kreeg bij Team 2030 de derde plek. “We hebben jammer genoeg enkele zetels verloren, maar ik ben ook zeer tevreden met mijn 355 voorkeurstemmen”, klinkt het. “Ik wil graag de komende zes jaar mijn steentje bijdragen aan een oprechte en faire politiek. Ik wil meewerken aan een Wervik waar samenleven centraal staat. Verenigingen moeten nog beter ondersteund worden, zij liggen aan de basis van een bruisend en levendig Wervik. Als laatste wil ik ook laagdrempelig en aanspreekbaar zijn, zodat problemen van de mensen sneller aan bod komen. Daar gaat het volgens mij om in de lokale politiek. Laten we samen dus zoveel mogelijk oplossen en verbeteren.”