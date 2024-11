Marie Van Tieghem (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Werken aan positief leefklimaat”

De 41-jarige Marie Van Tieghem uit Beveren-Leie vervoegt het CD&V-team in de gemeenteraad. De leerkracht wiskunde behaalde bij haar eerste deelname 757 voorkeurstemmen. “Ik ben heel dankbaar dat mensen vertrouwen in mij stellen”, reageert ze.

“Ik zal mijn best doen als gemeenteraadslid om mee te denken en te werken aan een positief leefklimaat voor Waregem. Veiligheid en welzijn voor jong en oud zijn voor belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wil ik bij elke realisatie waken over duurzaamheid en de aanwezigheid van voldoende groen. Ik hoop dat ik een stem kan zijn met inbreng in het beleid.”