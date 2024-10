Marie Lammertyn (CD&V team 80Twintig) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Ik wil sterk inzetten op het sociaal beleid en de jeugd”

Marie Lammertyn (26) is diepgeworteld in Oostkamp en ze woont samen met haar vriend Nikolas Mahieu. De voorbije verkiezingen kreeg ze 569 stemmen achter haar naam. Marie werkt als gerante van Estaminet ’t Poaterke. Met een achtergrond in de jeugdzorg en een passie voor horeca zet zij zich in voor de lokale gemeenschap. “Mijn jarenlange inzet voor jeugdwerk, onder andere bij de speelpleinwerking en FOS 207 De Eekhoorn, heeft me geleerd wat betrokkenheid en samenwerking betekenen. Binnen de gemeenteraad wil ik sterk inzetten op het sociaal beleid en de jeugd, twee aspecten die dicht bij mijn werk en interesses aanleunen.”