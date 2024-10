Marc Vandepitte (Brugse CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Een voortzetting van het goed bestuur is wenselijk”

Verzekeringsmakelaar Marc Vandeputte (62) werd in het Zwitserse Olten geboren, maar groeide op in Assebroek, waar hij nog altijd woont en werkt. “Ik ben lid van CD&V sinds 2018 en heb zes jaar gezeteld in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. CD&V is dé middenveldpartij bij uitstek met standpunten die ook de mijne zijn in verband met welzijn. Bij mijn eerste deelname in 2018 kwam ik 21 stemmen tekort. Brugge wordt goed bestuurd, een voortzetting van het beleid is wenselijk. Ik wil meerderheid en oppositie oproepen om beter samen te werken, we delen dezelfde verantwoordelijkheid. Belangrijk is de ondersteuning van jeugdbewegingen. Daar wordt de basis gelegd om mensen te vormen.”