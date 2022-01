Maandag eerste gemeenteraad van 2022:drie nieuwe gezichten, twaalf interpellaties

De Brugse gemeenteraad komt maandag voor het eerst dit jaar samen, weliswaar nog steeds digitaal. Dat gebeurt met drie nieuwe gezichten: Barbara Roose (Vooruit), Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang) en Katrien Cattoor (Groen).

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar zal starten met de aanstelling van drie nieuwe gemeenteraadsleden. Barbara Roose zal in de Vooruit-fractie Heidi Hoppe opvolgen, die onlangs onverwachts overleed. Ook Katrien Cattoor wordt een nieuw gezicht in de raad.

Zij vervangt tijdelijk Charlotte Storme, die een pauze neemt om de zorgen van een familielid op zich te nemen. Bij Vlaams Belang maakt Arnold Bruynooghe zijn rentree. Hij vervangt Sandra De Schuyter, die wegens privéredenen afstand doet van haar zitje.

Minnewaterpark

De openbare agenda telt 35 punten, die allicht weinig interactie teweeg zullen brengen. Uitkijken wordt het vooral naar de interpellaties van de oppositie.

N-VA zal het stadsbestuur zes keer interpelleren. Pol Van Den Driessche stelt zich heel wat vragen over de geplande herinrichting van het Minnewaterpark. Hij wil onder meer weten hoe de inspraak werd georganiseerd. Nele Caus wil dat de stad werk maakt van een structurele aanpak van de parkeerproblematiek en het autoluw maken van onze binnenstad. Dirk Barbier wil weten hoe Zeebrugge gewapend is tegenover overstromingen en wil een antwoord op de eerste vraag over de aanleg van een kunstenroute nabij het WZC Minnewater.

Martine Bruggeman zal het college vragen om in 2024 opnieuw Het Grote Tornooi te organiseren, vijftig jaar na de vorige editie. En tot slot zit fractieleider Geert Van Tieghem met vragen over de structurele aanpak van mogelijke fraude vanuit het stadsbestuur. Staat de stad open voor de oprichting van een fraudecel, met een meldpunt?

Voetgangersbrug

Bij Vlaams Belang zal fractieleider Stefaan Sintobin driemaal het woord vragen. Hij wil een evaluatie van de randparking en de afgelopen kerstperiode, hekelt het verder autovrij/autoluw maken van de binnenstad en heeft vragen bij de voetgangersbrug aan het station. Die zou te onveilig zijn.

Groen agendeerde drie interpellaties. Raf Reuse wil dat de stad Brugge de rechtszaak van Woonzaak, een initiatief van 38 middenveldorganisaties, tegen het Vlaamse woonbeleid ondersteunt. “Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is een grondrecht”, zegt hij.

Wachtlijst sociale woning

“Uit de feiten blijkt dat dit recht op wonen voor enorm veel Vlamingen dode letter blijft. Er staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, de kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen is ontoereikend en heel wat mensen houden maar weinig van hun inkomen over na het betalen van de huishuur of hypotheek.”

Partijgenote Karin Robert wil dat de stad wandelingen uittekent naar de nieuwe groenzones in Brugge. En Andries Neirynck maakt zich dan weer zorgen over de verkoop van de Sint-Willibrorduskerk en het bijhorend parochiaal centrum. Veel verenigingen, zoals de KSA en de VKSJ, maken gebruik van deze ruimtes. Zijn er oplossingen voor hen?

(ON)