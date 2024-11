Ludwig Vanlerberghe (Spoor8770) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Trots op mijn 914 stemmen”

Ludwig Vanlerberghe uit de Gentstraat is getrouwd met Cindy Peulders, pa van Loewie, pluspa van twee. Hij is zaakvoerder van Electro-Varia. Pas op 1 april jl. stelde hij zijn nieuwe lijst Spoor8770 voor. Later voegde CD&V zich bij deze lijst. “Trots en dankbaar kijk ik terug op de 914 stemmen. Onze kandidaten hebben allemaal boven de 304 stemmen. Een krachtig signaal dat onze visie en plannen breed worden gedragen. Hoewel we nu in de oppositie zitten, zien we dit als een kans om met volle overtuiging verder te werken aan een beter Ingelmunster. We zullen een sterke, constructieve oppositie voeren, waarbij we nieuwe ideeën zullen aanbrengen om de leefbaarheid, duurzaamheid en economische groei te bevorderen.”