Linde De Leeuw (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Interesse voor OCMW, jeugdzorg, jongeren en wonen”

Met 1.056 voorkeurstemmen kan Linde De Leeuw (44) meteen een mooie score neerzetten tijdens haar eerste verkiezingen. Ze werkt als wooncoach op de sociale dienst van sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong. De politiek is echter niet nieuw voor de plusdochter van Johan Vande Lanotte. “Ik ben er inderdaad mee opgegroeid. We zijn in 1991 naar Oostende verhuisd omdat Johan hier op de lijst zou staan.” Zelf is ze al sinds haar 18 jaar lid van de partij. “Ik heb het altijd gevolgd, dus ik weet hoe het eraan toegaat. Ik ben zelf nog onervaren, maar ik reken op de andere gemeenteraadsleden om me de weg te wijzen. Mijn persoonlijke interesse gaat naar het OCMW, jeugdzorg, jongeren en wonen.”