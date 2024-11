Linda Detailleur (CD&V/N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Ik wil een degelijk armoedeplan opstellen voor Zulte”

Na een afwezigheid van drie jaar keert Linda Detailleur (66) terug naar de gemeenteraad. “Ik had niet verwacht er opnieuw bij te zijn maar ik ben blij met 333 voorkeurstemmen”, zegt Linda. “Ik ben wel nog niet 100 procent zeker of ik mijn mandaat wel opneem. Drie jaar geleden ben ik gestopt om jonge mensen te laten instromen en achter mij in de volgorde staat net de 20-jarige Yentl De Wever.”

“Ik ben toch opnieuw opgekomen omdat bepaalde zaken rond het Sociaal Huis me zorgen baarden. Ik wil in de gemeenteraad vooral eens een degelijk armoedeplan opstellen voor Zulte.”

Linde Detailleur was zes jaar voorzitter van het Sociaal Huis en drie jaar schepen van Sociale Zaken.