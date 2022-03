LDD-raadslid Bianca Ryckewaert (49) stapt uit gemeenteraad van Middelkerke

Bianca Ryckewaert, die reeds een tijdje met ziekteverlof is, had gehoopt haar functies weer op te nemen. Maar door haar ziekte is dit op korte termijn niet mogelijk en heeft zij ervoor gekozen om ontslag te nemen in het belang van de goede werking van de gemeente.

“Het doet mij enorm veel pijn dat ik door mijn ziekte niet meer kon aanwezig op tal van activiteiten en dat ik moet afscheid nemen van al wat ik heb opgebouwd in die 22 jaar”, zegt Bianca met een krop in de keel.

Bianca Ryckewaert is sinds de eeuwwisseling actief in de gemeentepolitiek. In 2000 nam ze voor de eerste maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Stem van het Volk (13de plaats met 280 stemmen), in 2006 stond ze op de kartellijst van N-VA /CD&V (10de plaats met 391 stemmen). In juni 2012 stapte ze van de NV-A over naar Lijst Dedecker (6de plaats met 588 stemmen) en in 2018 Lijst Dedecker (8ste plaats met 1.305 stemmen).

“Bij deze laatste verkiezingen in 2018 behaalde Bianca een mooi pak stemmen en na het overlijden van Eddy Van Muysewinkel was ze een van de mogelijke kandidaten om schepen te worden, maar dat heeft ze niet willen doen”, zegt schepen Natascha Lejaeghere.

“Bianca heeft altijd in de Delhaize gewerkt als kassierster. Ze was ook altijd begaan met ‘Jan met de pet’. Iedereen die kleine akkefietjes had kon altijd bij haar terecht. In haar politieke loopbaan stond mensen met problemen helpen steeds centraal. Zij had altijd aandacht voor de zwaksten en had een warm hart voor de medemensen”, aldus schepen Tom Dedecker.

Mooie ervaring

“Dankzij de lokale politiek leerde ik veel interessante inzichten kennen, is mijn mensenkennis een pak toegenomen en mocht ik veel boeiende mensen ontmoeten. Kortom het is een mooie ervaring geweest”, zegt Bianca. “We danken Bianca oprecht voor haar engagement en het geleverde werk”, besluit burgemeester Jean-Marie Dedecker.

(PG)