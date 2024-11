Kristof Dejonghe (STERK) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Het resultaat is teamwerk, het beleid zat dat ook moeten zijn”

Op Dadizeleplaats is Kristof Dejonghe de uitbater van eetcafé Ons Huis. “Dagelijks heb ik veel contact met mensen”, zegt hij. “Het doet me deugd dat de kiezers de kaart getrokken hebben van onze groep, waar ik met veel enthousiasme deel van uitmaak. Dat ik 723 stemmen zou krijgen had ik nooit gedacht. Ik ben de kiezer dan ook enorm dankbaar. Maar de overwinning van elf zetels is groepswerk en het komende beleid zal ook teamwerk zijn. We zijn een mooie en actieve gemeente en daar wil ik mij verder voor inzetten. We hebben een heel rijk verenigingsleven en dit moeten we zo houden. Ik wil ook de lokale handelaars zeker steunen.”