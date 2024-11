Kjenta Willems (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Traditie, ambitie en vernieuwing verenigen”

Kjenta Willems (23) kreeg 516 stemmen achter haar naam. Ze werkt als PR & Events Manager bij Joris Ide in Zwevezele. Met EventUs Agency runt ze ook haar eigen evenementenbureau. Ze volgt met haar broer een avondopleiding tot slager via SyntraWest in Brugge. Kjenta is al jaren actief in KLJ Wingene en baatte drie zomers lang ook de zomerbar ‘Bar-A-Sol’ uit in Wingene. “Met de Zomerbar zag ik hoe lokale evenementen mensen verbinden en inspireren. Met deze energie wil ik me de komende jaren inzetten voor Wingene, Zwevezele en Ruiselede”, laat ze weten. “Mijn doel is zorgen voor een warme buurt waar traditie, ambitie en vernieuwing hand in hand gaan. Ik hou ervan dromen van anderen te realiseren.”