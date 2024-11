KIJK – Bart Tommelein draagt sjerp over aan opvolger John Crombez

Vrijdagmorgen vond de machtsoverdracht plaats tussen burgemeester Bart Tommelein (Trots op Oostende) en zijn opvolger John Crombez (Vooruit Plus). Crombez kreeg uit handen van zijn voorganger onder meer de burgemeesterssjerp en een ‘Boîte Locale’ met producten van Oostendse ondernemers.

Eigenlijk blijft Bart Tommelein officieel burgemeester tot maandagavond 2 december, want dan vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en de eedaflegging van raadsleden, schepenen en burgemeester plaats. Vanavond opent Tommelein nog Winter in het Park en de Lichttunnel in de Adolf Buylstraat en dit weekend blijft hij beschikbaar om zijn rol te spelen mochten zich calamiteiten voordoen. Toch verkoos de afscheidnemende burgemeester om vrijdag al een overdrachtsmoment met zijn opvolger te organiseren.



Op het kabinet van de burgemeester op het stadhuis overhandigde hij John Crombez een enveloppe met daarin de code van de kluis waarin de verslagen van vergaderingen omtrent terroristische activiteiten worden bewaard, de burgemeesterssjerp en een ‘Boîte Locale’, een geschenkdoos met producten van lokale ondernemers. “Zo leer je Oostende nog beter kennen”, aldus Tommelein, die aan Crombez ook een raad meegaf: “Luister niet alleen naar de mensen, maar zeker ook naar de ondernemers.”

