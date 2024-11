Katrien Vandenbogaerde (CD&V Deerlijk) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Stevig vangnet voor iedereen die het nodig heeft”

Katrien Vandenbogaerde (45) zetelde, net als haar eveneens verkozen partijgenoot Lies De Witte, tijdens de bijna voorbije legislatuur 2019-2024 in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). Vanop plaats 16 behaalde ze 419 voorkeurstemmen. Katrien, moeder van Casper, Lobke en Tess, runt samen met haar man Andrew Cotton de bekende zaak Bloemen Vandenbogaerde in de Vichtesteenweg. “Ik sta voor een samenleving waarin we elkaar ondersteunen en niemand achterblijft”, stelt Katrien. “Een stevig vangnet voor iedereen die het nodig heeft, zodat elke inwoner kan rekenen op de hulp die hij of zij toekomt. Ook lokale economie blijft een belangrijke focus. Samen moeten we verder bouwen aan een positieve toekomst.”