Karen Verholleman (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Koekelare: “Iedereen moet zich thuis voelen in Koekelare”

Karen Verholleman (48) behaalde 425stemmen bij Vooruit. Ze woont sinds 15 jaar in De Mokker samen met haar zoon Jasper (15) en hun katten en een hond. Ze werkt als advocaat-vennoot bij VVV Advocaten in haar kantoor in Koekelare en in Kortemark.

Naast haar gewone taken als advocaat helpt zij mensen als bewindvoerder, schuldbemiddelaar en familiaal bemiddelaar. Naast haar werk zet ze zich in voor de gemeenschap, onder meer als penningmeester bij de Ouderwerking van het Da Vinci Atheneum en lid van de Schoolraad. “Ik wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Koekelare en vind het belangrijk dat iedereen zich er thuis voelt en dat er blijvend aandacht is voor het welzijn van alle inwoners”, zegt ze.