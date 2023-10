Kapotte goten en tegels in Dikkebusseweg: “Aanrijding met machines”

Stephaan De Roo (CD&V) kreeg meldingen van inwoners van de Dikkebusseweg dat de pas heraangelegde goten en voetpaden al beschadigd zijn. Hij heeft dan ook zijn bedenkingen bij de bekwaamheid van de aannemer. Ook het gebrek aan laadpalen in de nieuwe Dikkebusseweg kan bij het oppositielid op weinig begrip rekenen.

In de Dikkebusseweg zijn er al twee jaar ingrijpende riolerings- en wegenwerken aan de gang. Onlangs werd op het eerste deel van de belangrijke invalsweg de grondlaag asfalt gelegd, maar bewoners contacteerden gemeenteraadslid Stephaan De Roo van oppositiepartij om te zeggen dat niet alles even secuur is gebeurd. “Het is precies alsof deze goten er al tien jaar liggen”, aldus Stephaan De Roo. “De afboordingen zijn al afgebrokkeld en vertonen heel veel schade. Wat denk je daarmee te doen. Ook het trottoir zit vol van afgebrokkelde blokken aan de hoeken en de kanten. Dit is toch onbegrijpelijk dat dit zo wordt aangelegd? Is deze aannemer wel ervaren in de bovenbouw van wegen?”

Hoekjes afgebrokkeld

“De goten werden inderdaad ter plaatse gegoten met de techniek ‘slipvorm’”, repliceerde schepen Ives Goudeseune. “Op bepaalde plaatsen is deze jammer genoeg beschadigd door aanrijding nadien met andere machines van de aannemer. Deze is op de hoogte van de schade en dient deze bij te werken vooraleer de toplaag asfalt te plaatsen. Waar de beschadiging te groot was werd de aannemer gevraagd om deze opnieuw te gieten. De aannemer werd er ondertussen ook op gewezen om de beschadigde betonstraatstenen te vervangen. Kleine hoekjes die afgebrokkeld zijn zullen gevuld worden wanneer de voetpaden worden ingewassen.”

Geen laadpalen

De Roo merkte ook op dat er over het hele traject nog geen spoor is van laadpalen. “Op de Dikkebusseweg zelf zijn momenteel geen laadpalen voorzien”, bevestigde schepen Goudeseune. “Er staan of komen wel laadpalen in diverse zijstraten. Momenteel staat al een actieve laadpaal in de Reinaartstraat en de Izegrimstraat (Zeer recent werd een laadpaal geplaatst in de Pannenhuisstraat, deze wordt binnenkort in dienst gesteld. Er is ook nog een laadpaal voorzien in de Hommelhofstraat.” (TOGH)