Kaart van de jeugd trekken heeft duidelijk geloond voor Oostrozebeke.nu

De partij Oostrozebeke.nu zag het overwicht van één zetel uitgroeien tot drie zetels en beschikt nu over een comfortabele meerderheid van 12 op 19 zetels.

De ambitieuze partij Inspraak.nu van kopvrouw Marleen Lefebre heeft de meeste klappen moeten incasseren. De groep valt terug van negen naar vijf zetels. De vier verloren zetels worden netjes verdeeld over Vlaams Belang en de lijst van de burgemeester.

Zo stemde Oostrozebeke op 13 oktober

De Oostrozebeekse gemeenteraad telt 19 zetels. De kiezer heeft de kaarten aardig geschud zodat Oostrozebeke.nu 12 zetels heeft, Inspraak.nu 5 en Vlaams Belang 2. Zetelen voor de meerderheid in de gemeenteraad: Luc Derudder, Olivier De Marez, Carine Geldhof, Jonas Van D’Huynslager, Ilse Vervaeck, Hans Claerhout, Michiel Beils, Dirk Rogge, Annelies Gevaert, Dirk De Keyzer, Veerle Holsbeke en Robbe Coorevits.

Inspraak.nu vaardigt Jean-Pierre Vande Maele, Koen De Mets, Wim Behaeghe, Dary Cnockaert en Koen Vandenbroucke af. Ook het Vlaams Belang rijft bij de eerste deelname dus twee zitjes binnen en die gaan naar Glenn Coppens en Yoerick Impens.

De gemeenteraad wordt deze legislatuur in goede banen geleid door Hans Claerhout die voorzitter van de gemeenteraad wordt.

Inspraak.nu

De klap is bijzonder hard aangekomen bij Inspraak.nu want liefst vier van hun sterkste kandidaten geven er de brui aan en stappen uit de dorpspolitiek. “De ontgoocheling is veel te groot na al die jaren van haast dagelijkse inzet voor de partij”, verklaart Greet Desmet.

Ook kopvrouw Marleen Lefebre was verkozen voor Inspraak.nu maar wenst niet meer te zetelen. Zij is naar verluidt aan herbronning toe. Annelies Braekevelt, eerste opvolger op de lijst, verdwijnt eveneens uit de gemeenteraad net als Davy Verhulst. Ook hij liet weten niet meer te zullen zetelen wegens het tegenvallende resultaat van de verkiezingen. Marijke Verbeke was verkozen voor de gemeenteraad maar koos voor een zitje in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kopmanschap

Het kopmanschap bij Inspraak.nu draagt Marleen Lefebre over aan nieuwkomer advocaat Jean-Pierre Vande Maele die zal moeten proberen om Inspraak.nu weer op de rails te krijgen na al die vertrekkers.

Zoals hierboven aangegeven scoorde de lijst van burgmeester Luc Derudder bijzonder sterk. De lijst heeft resoluut de kaart van de jeugd getrokken en die keuze heeft de politici geen windeieren gelegd.

Stemmenkanon Edward Verstraete met zijn schoonmoeder Carine Geldhof. ( © CLY

Landbouwerszoon Edward Verstraete van de Ginste behaalde bij zijn allereerste deelname een monsterscore van 949 stemmen, waardoor hij op de tweede plaats belandt na burgemeester Luc Derudder die 1.539 stemmen achter zijn naam kreeg.

Ondanks die monsterscore gaat Edward niet zetelen in de gemeenteraad, maar staat hij zijn plaats af aan zijn schoonmoeder, schepen Carine Geldhof. Zelf verklaarde hij nog niet klaar te zijn voor een schepenambt en neemt hij dus de tijd om wat bij te leren. Wel neemt hij een zitje op in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).