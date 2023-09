JONGCD&V-voorzitster Sien Vandevelde (28) officieel aangesteld als Kortrijks gemeenteraadslid

Op de eerste gemeenteraad na het zomerreces werd Sien Vandevelde officieel aangesteld als kersvers gemeenteraadslid voor de Kortrijkse CD&V-fractie. Ze neemt de plaats in van Carol Leleu, zij geeft haar zitje na twaalf jaar dienst door aan de voorzitster van JONGCD&V. Leleu kreeg bij haar afscheid complimenten van alle fractieleiders én schepen Weydts, met wie ze rond de mobiliteitsdossiers vaak de degens kruiste, voor haar positieve ingesteldheid en constructieve houding de voorbije legislaturen. Nadien nam Carol Leleu nog, met de krop in de keel, even zelf het woord. Ze roept op tot meer respect en kijkt reikhalzend uit naar een vlot(ter) bereikbaar Kortrijk.

Jongste lid

Vandevelde is blij dat ze nu, naast haar nationaal mandaat, zich ook volop kan smijten voor het lokale niveau. Ze zal zich, net als Leleu, vooral toespitsen op de thema’s mobiliteit en zorg. Met haar 28 lentes is Sien Vandevelde het jongste lid van de Kortrijkse gemeenteraad. “Als dochter van voormalig OCMW-voorzitter Franceska Verhenne, kent Sien als geen ander het reilen en zeilen van de Kortrijkse politiek”, liet de CD&V-fractie al eerder optekenen omtrent de aanstelling.

“Ik hoop dat dit jaar voor de verkiezingen geen jaar wordt vol holle verkiezingsslogans, maar een jaar wordt waar we nog vol gaan voor een betere stad voor alle Kortrijkzanen”, gaf ze vlak voor haar vuurdoop als gemeenteraadslid nog mee.

Haar hele familie tekende alvast present op de publiekstribunes van de gemeenteraad om het bijzondere moment vanop de eerste rij mee te maken.