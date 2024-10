Johan Dewulf (ZEKER 8610) is nieuw in de gemeenteraad van Kortemark: “Handzaamse voetbalplein moet blijven”

Met 450 voorkeurstemmen verzilverde nieuwkomer Johan Dewulf (64) meteen een zitje in de gemeenteraad. Johan woont met zijn echtgenote Lucrèse Huyghe langs de Vaartstraat en heeft drie kinderen en zeskleinkinderen.

“Ik had nooit verwacht dat ik verkozen zou worden”, aldus Johan. “Ik heb samen met Jan Stoens campagne gevoerd en ben blij dat hij schepen is. Ik wil ijveren voor beter toegankelijke gemeentelijke diensten. Dat moet kunnen zonder afspraak. Ik wil me ook inzetten voor de landbouwers en voor het verenigingsleven. De subsidies moeten dringend herbekeken worden. Ook de openbare werken en het Handzaamse voetbalplein zijn voor mij prioritair. Het voetbal moet in Handzame blijven.”