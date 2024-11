Jeroen Thieren (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Overwinning dankzij kracht van samenwerking”

Advocaat Jeroen Thieren (41) is de partner van Charlotte Deseins en papa van Lily en Bas. Hij houdt ervan om gezellig samen te zijn met vrienden en zijn gezin. Zijn favoriete hobby’s: padel en mountainbiken. Jeroen kreeg 1.295 voorkeurstemmen. “Het is dankzij de kracht van samenwerking dat we deze overwinning behaald hebben. Vanaf nu bouwen we Samen met Sander en met elke Koksijdenaar aan de toekomst van onze gemeente, samen streven we naar een sterkere en hechte samenleving. Uit de opkomstcijfers van 13 oktober bleek dat de opkomst hoger lag in de wijken waar we als gemeenschap samenkomen. Dit bevestigt dat betrokkenheid en samenwerking de sleutel zijn tot positieve verandering.”