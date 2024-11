Jasna Vanoverschelde (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Ik pleit voor gezond boerenverstand”

“Vanuit mijn trots als boerendochter ga ik voor een beleid met gezond boerenverstand”, vertelt Jasna Vanoverschelde (30), die 604 voorkeurstemmen haalde. Jasna woont in Wingene samen met Frederik Tempelaere en is de moeder van Joëlle en Romée. Ze studeerde handelswetenschappen met een specialisatie in accountancy en fiscaliteit en werkt als landbouwconsulent bij Creafarm BV. “Ik ben actief bij Ferm en wil me inzetten om de landbouwsector te steunen”, zegt ze. “De complexiteit van wetgeving rondom landbouw moet eenvoudiger, de sector verdient meer respect. Maar als trotse moeder van twee dochters wil ik ook werken aan betere opvangmogelijkheden, zodat alle mama’s hun ambities kunnen nastreven.”