Janne Martelez (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Stem van de jongeren laten klinken”

Met 475 voorkeursstemmen haalde Janne Martelez (22) meteen een mooie score. De jongste kandidaat van CD&V studeert Criminologie en volgt een stage bij het Parket van Antwerpen. Vanuit haar ervaring als monitor bij Oranje vindt ze het belangrijk dat de gemeente inzet op diversiteit en inclusie. “Maar daarnaast wil ik de stem van de jongeren laten klinken. Het is best opvallend dat meerdere jongeren in de gemeenteraad zetelen, zeker nu de opkomstplicht afgeschaft werd. We zijn met een aantal mensen van de jongere generatie, daar moeten we gebruik van maken. Zeker nu we op zoek moeten naar een definitieve oplossing voor het jeugdhuis.”