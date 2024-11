Janne Ingelbeen (cd&v) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Bijzondere aandacht voor de verenigingen”

Studente Janne Ingelbeen uit Geluwe is de dochter van gewezen schepen Hendrik Ingelbeen. “Ik ben heel blij met mijn 478 voorkeurstemmen. Tijdens de campagne had ik al een goed gevoel dankzij de steun van mijn vrienden en familie, zeker mijn papa. Door mijn opleiding bestuurskunde en publiek management en mijn doctoraat in de politieke wetenschappen aan de UGent start ik goed voorbereid aan deze nieuwe uitdaging. Ik zal me inwerken in de lokale dossiers, met bijzondere aandacht voor de verenigingen. Ze zijn het kloppend hart van onze gemeente en verdienen alle steun. Ook thema’s als veiligheid, armoedebestrijding en lokale economie boeien mij. Verder wil ik me inzetten voor meer speelpleintjes in de wijken.”