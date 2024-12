“Ik stop met een dubbel gevoel, maar ook met trots”: Nieuwpoort neemt na acht jaar afscheid van burgemeester Geert Vanden Broucke

Na acht jaar de sjerp te hebben gedragen, is Geert Vanden Broucke (70) geen burgemeester van Nieuwpoort meer. Hij koos ervoor om niet meer deel te nemen aan de verkiezingen en draagt de leiding over aan zijn opvolger Kris Vandecasteele (54). Tijd voor een afscheidsinterview.

“Het is een dubbel gevoel”, geeft Geert toe. “Enerzijds beslis je zelf om te stoppen, maar anderzijds laat je veel onafgewerkte zaken achter. Je werkt jaren aan projecten, maar vaak zie je de volledige realisatie nog niet. Dat is soms moeilijk los te laten.” Toch overheerst bij hem de trots op wat er wél bereikt is.

“Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de voorbije jaren was het investeren in onze mensen”; vertelt Geert. “We hebben sterk ingezet op de autonomie van onze medewerkers. Ik ben heel gelukkig met wat we voor hen hebben gerealiseerd. Het is belangrijk dat ze fier zijn op hun werk en verantwoordelijkheid nemen. Ik wil geen burgemeester zijn die voortdurend zegt: ‘Die steen ligt los, dat moet jij maken.’ Nee, ze moeten dat zelf zien en oplossen. En dat doen ze ook.”

Mooiste job

Met een glimlach voegt hij eraan toe: “Je zou het soms vergeten, maar burgemeester zijn is echt een van de mooiste jobs die er zijn. Het samenwerken met onze medewerkers was voor mij het allerbelangrijkste. Het doet me nog steeds deugd als mensen zeggen: ‘Burgemeester, jij werkt mét ons, niet boven ons.’ Dat doet me heel veel deugd en dat is misschien wel het mooiste afscheidscadeau dat ik me kan wensen.” Daarnaast benadrukt hij de stappen die gezet zijn op het vlak van hybride werken. “Tijdens de coronaperiode waren we toonaangevend. Onze HR-manager en algemeen directeur kregen zelfs de vraag om in heel West- en Oost-Vlaanderen te komen uitleggen hoe wij het aanpakten. Dat was een moment van trots voor Nieuwpoort.”

Ondanks de vooruitgang die geboekt werd, blijven er ook dossiers onafgewerkt. “Er ligt nog heel wat op tafel”, erkent Geert. “Historische gebouwen zoals Het Bommenvrij en Villa Hurlebise moeten dringend opgewaardeerd worden. Daarnaast zijn er grote infrastructuurprojecten zoals de uitbreiding van de jachthaven, het bedrijventerrein en de herinrichting van het Hendrikaplein met het stukje Zeedijk. Die projecten hebben we al ver voorbereid, en ik hoop dat mijn opvolger ze kan afwerken.”

Ook onthardingsprojecten, de vergroening van Nieuwpoort en de aanplant van duizenden bomen blijven belangrijke aandachtspunten.” Geert noemt ook kleinere projecten die hem nauw aan het hart liggen: “Denk aan de Langestraat, de Victorlaan, het Astridpark en de parking aan de Astridlaan. We hebben hier veel tijd en energie in gestoken”, zegt hij.

Uitdagingen

Ook kende zijn ambtstermijn moeilijke momenten. “Het slechtste moment? Dat blijft het ongeval met de torenkraan. Ik was net aangekomen in de Ardennen met vrienden, klaar om te ontspannen, toen mijn telefoon ging. Nog voor ik mijn glas picon had aangeraakt, moest ik terug naar Nieuwpoort. Dat hoort bij de job, maar zoiets blijft hangen. Je bent als burgemeester 24 op 7 verantwoordelijk.”

Ook de coronapandemie had een diepe impact. “Corona was zonder twijfel het zwaarste. Van de ene op de andere dag stond alles stil. Ons eerste besluit hier in mijn bureau was dat we al onze medewerkers aan boord zouden houden, wat er ook gebeurde. Dat betekende het uitvinden van een nieuwe manier van werken, met thuiswerk en andere oplossingen. Het was een tijd van continu schakelen en dat was niet makkelijk, maar het toonde de kracht van ons team.”

“Te horen krijgen: ‘Burgemeester, jij werkt mét ons, niet boven ons’, dat doet veel deugd”

Hij noemt het project voor het nieuwe stadskantoor een van de mooiste momenten van zijn carrière. “Het moment waarop we beslisten: ‘Ja, dát wordt het,’ was bijzonder. Vanaf toen begon ik te dromen over hoe dit gebouw perfect zou passen bij de rijke geschiedenis rond de Stadshalle, de pastorie en het stadhuis. Natuurlijk droomde ik ervan om ooit zelf het lintje door te knippen. Dat is niet gelukt. Maar als ik straks naar dat stadskantoor kijk, als ik zie hoe alles samenkomt – hedendaags en historisch – dan is dat voor mij al een prachtig sluitstuk.”

Toch brengt het project ook frustraties met zich mee. “De Stadshalle blijft onwerkbaar zonder de drie openingen in de muur, maar vanwege mogelijke middeleeuwse funderingen wordt dat door erfgoed geblokkeerd. “Dit is Kafka, hé. Het is een van mijn grootste frustraties. Zo’n prachtig ontwerp, en toch geraakt het maar niet gerealiseerd.”

Hij haalt een ander langlopend dossier aan: de uitbreiding van de jachthaven. “Dat dossier sleept al 28 jaar aan! Dat is ook Kafka. En weet je wat het meest frustreert? Als burgemeester steek je zoveel tijd en energie in die projecten. Je houdt talloze vergaderingen met bureaus, specialisten, en betrokken partijen. Je probeert iedereen op één lijn te krijgen. En dan komt er plots iemand die met een pennentrek alles tenietdoet.”

Ziel van stad bewaren

Tijdens zijn ambtstermijn maakte Geert zich sterk voor het behoud van Nieuwpoorts unieke karakter. “Nieuwpoort is een stad waar historie en moderniteit hand in hand gaan. We hebben de historische kern beschermd en meergezinswoningen geweerd. We hebben ook actief ingezet op het behoud van authentieke gevels. Het was geen gemakkelijke strijd, maar een noodzakelijke stap om de ziel van onze stad te bewaren.”

“En de visserij, die achteruitgaat” wordt aangehaald. Geert reageert meteen met een vastberaden blik. “Ja, maar we hebben ook enorm geïnvesteerd in de visserij,” benadrukt hij. “De vismijn is gemoderniseerd, en we hebben geïnvesteerd in alles wat mogelijk was. De vissers, hoe weinig het er ook zijn, blijven voor ons superbelangrijk. Want als je de visserij weghaalt, dan is dat Nieuwpoort niet meer. Het hele systeem – de viswinkels, de horeca – hangt daarvan af. En laten we niet vergeten: de toeristen komen daarvoor naar hier. Dat moeten we dus blijven koesteren.”

Geert blikt met vertrouwen naar de toekomst van Nieuwpoort. “We hebben 35 straten en pleinen aangepakt, grote en kleine projecten. Dat is een prestatie waar ik trots op ben. Maar wat mij het meeste plezier doet, is zien hoe Nieuwpoort leeft: van nieuwe restaurants en winkels tot groene ruimtes en een bruisende stadskern.”

Hij besluit: “Ik hoop dat mijn opvolger dezelfde koers aanhoudt: groen, patrimonium, en een stad die zorg draagt voor haar inwoners. Nieuwpoort is niet zomaar een plek; het is een verhaal van verleden, heden en toekomst. Het is een eer geweest om daaraan te hebben bijgedragen.”