Ieper bestrijdt duivenplaag met vruchtbaarheidsremmende maïskorrels

“We doen nu al extra inspanningen om de duivenpopulatie te verminderen”, aldus schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit). “Sinds september vangen we duiven en halen we eieren en nesten weg in eigen beheer. We sensibiliseren inwoners ook over het verbod op voederen van duiven en andere dieren op openbaar domein. Nu werken we een systeem uit waarbij duiven gevoederd worden met maïskorrels die gecoat zijn met een geneesmiddel waardoor de fertiliteit afneemt. De duivenpopulatie zou na het eerste jaar al met 20 à 30 procent kunnen verminderen en na vier of vijf jaar zelfs met 60 à 80 procent.” De schepen toonde op basis van het aantal gevangen duiven ook nog aan dat de duivenpopulatie al gedaald is. (TOGH)