Hanne Neyts (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Kinderen zijn onze toekomst en verdienen steun”

Hanne Neyts, 36 jaar en mama van drie, zal vanaf december in de gemeenteraad zetelen. Ze haalde 292 voorkeurstemmen. Hanne werkt als diensthoofd sociale dienst binnen Woonmaatschappij IJzer & Zee en hoopt verder haar steentje te kunnen bijdragen tot een veilig en verbonden Nieuwpoort. “Onze kinderen zijn onze toekomst. Daarom wil ik via de gemeenteraad de jeugdverenigingen verder steunen en zorgen voor kwalitatieve opvangplaatsen. Ook het helpen opzetten van initiatieven die onderlinge verbondenheid versterken en eenzaamheid verminderen lijkt me nodig. Een Nieuwpoort waar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen ervoor zorgt dat iedereen een ‘thuis’ kan vinden, lijkt me een mooi streefdoel.”