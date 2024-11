Greetje Desmet, het stemmenkanon van Inspraak.nu, stopt ermee

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al een poosje achter de rug en intussen likken de verliezers hun wonden of gaan op zoek naar een verklaring voor hun nederlaag. Ook bij het stemmenkanon Greetje Desmet (60 jaar) is dit het geval. Greetje was voor de lijst van kandidaat burgemeester Marleen Lefebre de tweede op de lijst en zij was bovendien de kandidaat voor de Ginste. Het draaide anders uit. Greet zag haar stemmenaantal quasi gehalveerde net als de meeste andere leden van de lijst Inspraak.nu. Wat is er aan de hand. We gingen de sympathieke Ginstenaar opzoeken voor een verklaring van de zware pandoering die zij en haar lijst kregen.

Greetje is niettegenstaande haar fysische beperkingen heel actief op de Ginste en bijzonder graag gezien. Haar engagement voor de plaatselijk kerkgemeenschap is heel groot. Zo is zij bestuurslid van het pastorale eenheidsteam St.Franciscus Wielsbeke-Oostrozebeke. Binnen het team zorgt zij voor de planning van de activiteiten zoals de vormselvieringen en de catecheselessen. “Ik ben ook secretaris van de vzw Ginstegrot, lid van het schoolbestuur en lid van de schoolraad van de Ginsteschool. Ik heb ook nog een paar hobby’s zoals het zingen in het Dentergems koor Cantiamo. Daarbovenop heb ik ook nog een voetbalabonnement voor Zulte Waregem waar ik alle thuiswedstrijden volg. Niettegenstaande ik op pensioen ben heb ik toch nog een heel drukke agenda en neem ik ook nog de zorg van mijn 88-jarige moeder Hilda Devaere op mij.”

Politiek

Greet heeft haar eerste mandaat in de gemeenteraad achter de rug. “Bij mijn eerste deelname behaalde ik 663 stemmen en nu moet ik me tevreden stellen met 353 stemmen achter mijn naam. Daarmee behaalde ik toch nog het tweede meeste stemmen van onze lijst Inspraak.nu. Onze slechte uitslag heeft er ook toe geleid dat de Ginste zijn schepenzetel kwijt is. De ontgoocheling is bijzonder groot. Dat ik stop met mijn politieke activiteiten en geen mandaat meer opneem als gemeenteraadslid heeft deel te maken met deze slecht uitslag maar ook met het feit wat me door het vorige meerderheidsbestuur is aangedaan. Elf jaar geleden werd ik na 31 jaar dienst in de gemeentelijke administratie opzij geschoven en vervroegd op pensioen gesteld met als gevold dat ik mijn inkomen zag halveren en dat kwam hard aan. Ik kan het echt niet meer opbrengen om nog eens 6 jaar vanop de oppositiebank niets meer te kunnen verwezenlijken ondanks het feit dat ik mij de vorige 6 jaar 100% heb voor gesmeten. Veertig jaar heb ik zowel op professioneel vlak als in het verenigingsleven ingezet voor jong en oud. Nu neem ik de tijd om me over dit alles te bezinnen. Ik ga meer tijd maken voor mijn hobby’s en voor onze 88 jarige moeder Hilda die ook veel zorgen nodig heeft. Ik zal wellicht af en toe een fractie vergadering van onze partij volgen gewoon om op de hoogte blijven maar veel hangt ook af van mijn eigen fysieke toestand”, besloot een diep ontgoochelde Greet Desmet. (CLY)