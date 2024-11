Glen De Waele (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Nood aan opwaardering van de deelgemeenten”

De 29-jarige Glen De Waele zetelt vanaf december als raadslid voor N-VA. De Waele – die in Beveren-Leie woont maar binnenkort verhuist naar Nieuwenhove – scoorde 580 voorkeurstemmen. De kabinetsadviseur economie en lokale jongerenvoorzitter van N-VA is tevreden met zijn resultaat. “Na zes jaar als eerste opvolger geduldig aan de zijlijn te hebben gewacht, ben ik erg blij dat ik nu rechtstreeks ben verkozen.”

“Er is nood aan een opwaardering van de deelgemeenten. Als jongvolwassene hecht ik veel belang aan veilige en toegankelijke fiets- en voetpaden. Daarnaast wil ik me inzetten voor een breder cultuur- en uitgaansaanbod in Waregem, én een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod.”