Gemeenteraad Damme nog niet volledig geïnstalleerd

Op donderdag 5 december vond in het stadhuis de installatie plaats van de nieuwe Damse gemeente- en OCMW-raad. Dat verliep zonder incidenten maar de eedafleggingen van Vincent Goemaere en Britta Roelants werd wel verschoven naar de raad van donderdag 19 december.

Het stadhuis van Damme was goed volgelopen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgens de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Ook de OCMW-raad werd geïnstalleerd maar die heeft zoals bekend dezelfde samenstelling.

Herbekijk hier de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Damme

Bij iedere eedaflegging klonk een luid applaus. Uittredend voorzitter Jean-Pierre Lamote (CD&V plus) mocht het eerste deel van de plichtplegingen nog leiden, maar werd dan vervangen door de nieuwe voorzitter, voormalig schepen Rik Strubbe.

Lamote was duidelijk geëmotioneerd bij zijn afscheidswoordje als voorzitter en dankte uitdrukkelijk ook de stadsmedewerkers die de raad mee in goede banen leiden. “Ik kijk terug op zes mooie jaren als jullie voorzitter”, sprak hij tot de raadsleden.

Zakenreis

Bij het onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven, waarbij bekeken wordt of er geen wettelijke beletsels zijn om te zetelen, bleek dat die voor Vincent Goemaere (CD&V plus) en Britta Roelants (CD&V plus) nog niet goedgekeurd konden worden.

Bij Goemaere omdat hij wegens net terug van een zakenreis te laat in het stadhuis was aangekomen om de eed nog te kunnen afleggen. Hij zal de eed afleggen op de gemeenteraad van 19 december.

Opvolger

Britta Roelants is zoals bekend herstellende van een herseninfarct en hersenbloedingen en kon de eed nog niet afleggen. De bedoeling zou zijn dat ze de eed wél komt afleggen op de gemeenteraad van 19 december.

Daarna zou ze zich wel laten vervangen door eerste opvolger Matteo Rasemont (CD&V plus) om dan later wel haar zetel in te nemen mocht haar medische toestand het toelaten. Als Roelants de eed niet kan afleggen op de zitting van 19 december is er geen kans meer voor haar om deze legislatuur nog te zetelen.

Nieuw in de raad

De gemeenteraad bestaat uit drie fracties. CD&V plus telt 15 raadsleden en vormt de absolute meerderheid, N-VA heeft raadsleden en Damse Belangen en Vlaams Belang elk één. Nieuw in de gemeenteraad zijn Eveline Van Quekelberghe en Jo Wallaert (N-VA), Yorick Longueville, Frede Van In en – na de eedaflegging op de volgende gemeenteraad – Vincent Goemaere (CD&V plus) en Philippe Mus (Vlaams Belang).

Joachim Coens legde de eed af als burgemeester en ook de schepenen werden verkozen en ingezworen. Het gaat dus om, in volgorde van rang, Christoph De Sutter, Bart Desutter, Filip Babylon, Lut Fockedey en Els Vanneste. Deze laatste werd ook aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

In dat comité zetelen naast voorzitter Els Vanneste ook nog Lut Anseeuw (N-VA), Geert Cherlet (CD&V plus), Melissa Jacobs (CD&V plus), Kelly Jonckheere (CD&V plus), Rita Van Laecke (CD&V plus) en Iris Vandaele (CD&V plus).