Geen infomoment Boudewijnpark en ereleden gehuldigd tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke

Tijdens de gemeenteraad van Zonnebeke is er beslist dat er op korte termijn geen infomoment komt voor de bewoners van het Boudewijnpark die hun huis moeten verlaten. Dit komt er pas wanneer er meer informatie beschikbaar is. Aan het einde van de raad werden enkele eretitels uitgereikt.

Raadslid Koen Descheemaeker (N-VA) vindt dat Zonnebeekse ondernemers de kans niet krijgen om offertes op te stellen bij het uitvoeren van bepaalde werken. Hij stelde voor om telkens ook Zonnebeekse bedrijven aan te schrijven indien er bedrijven zijn die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Eerste schepen Dirk Sioen reageert: “We laten al veel werken uitvoeren door plaatselijke ondernemers, maar ik geef toe dat we strikter moeten toezien dat ze aangeschreven worden.”

Project Houtkanten

Zonnebeke stapt ook mee in het project ‘Houtkanten’. “Zo wordt de biodiversiteit versterkt en wordt bijgedragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Onder houtkanten kan je onder andere knotbomen, bomenrijen, hagen, heggen, enzovoort verstaan. De houtkant zal aangeplant worden langs de Proostdiestraat evenwijdig met de A19. Daar is er voldoende ruimte 628 meter”, volgens Milieuschepen Johan Demonie (#team8980).

Bij een interpellatie vroeg raadslid Koen Descheemaeker waarom de gemeente tweemaal het advies van CO7 en de erfgoedcommissie negeerde en toch toestemming gaf om een waardevolle schuur te slopen. Zowel burgemeester Ingrid Vandepitte en schepen Jan Vandoolaeghe erkenden het belang van CO7 en de erfgoedcommissie en stelden dat meestal de raad opgevolgd wordt. Dit is nu niet gebeurd. “Het is wellicht de eerste keer”, aldus de burgemeester. “Maar hier was het voor de eigenaar echt onmogelijk om dat te doen.”

Infomoment Boudewijnpark

In een bijkomend punt van de N-VA oppositie werd De Mandel gevraagd om op korte termijn een infoavond te organiseren voor alle bewoners van het Boudewijnpark. Hierbij zouden de plannen duidelijk toegelicht moeten worden, en iedereen zou de kans krijgen om vragen te stellen. “De Mandel zal dit later doen, maar momenteel is dat nog niet nodig. De betrokkenen zullen persoonlijk aangesproken worden en dat zal veel meer duidelijkheid bieden”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team8980). Dat was ook de mening van raadslid Franky Bryon (InSamenSpraak).

Huldiging

Tijdens de raad werden enkele eretitelels toegekend. Gino Comyn en Luc Blondeel kregen de titel van ereschepen. Gino Comyn was gemeenteraadslid van 1983 tot 2007 (waarvan twaalf jaar als schepen) en OCMW-voorzitter van 2007 tot 2012. Luc Blondeel was gemeenteraadslid in 2001 en van 2007 tot 2019 (waarvan zes jaar als schepen)en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1989 tot 2006 (waarvan vijf jaar en negen maanden als voorzitter). Marc Verstraete, OCMW-raadslid van 1989 tot 2004 (waarvan zes jaar als voorzitter) en gemeenteraadslid in 1995 en van 2001 tot 2022, Freddy Pattyn gemeenteraadslid van 1995 tot en met 2013 en Paul Durnez gemeenteraadslid van 1983 tot en met 2018, kregen de titel van eregemeenteraadslid.