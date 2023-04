Infoactie over sloop woningen Boudewijnpark: “We voelen ons bedrogen”

In het Bouwewijnpark worden 29 woningen afgebroken. De huurders van deze woningen weten echter niet wanneer ze zullen moeten verhuizen. Ze kwamen informatie halen op ‘Kom op de koffie’ van N-VA Zonnebeke

De infoactie van N-VA bracht tientallen mensen van het Boudewijnpark samen. Onderwerpen als Industriezone, wateroverlast, extra huizen en natuurlijk de plannen van De Mandel passeerden de revue. Het grote onderwerp van de namiddag was de ongerustheid over het wonen. “29 huurders kregen bezoek van iemand van De Mandel met de boodschap dat ze wellicht in 2024 zullen moeten verhuizen”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA). “De verhalen zijn verschillend maar het kan ook zijn dat ze vroeger of later dan het aangegeven tijdstip gecontacteerd worden. Dit heeft als resultaat dat sommige mensen vanaf nu elke dag bang zijn bij het openen van hun brievenbus. Heel wat inwoners zijn in alle staten.”

Onzekerheid

De grootste vrees is de onzekerheid. “Onze huizen zijn geen barakken, want er staan veel slechtere huizen in de gemeente. Trouwens, enkele jaren geleden werden ze nog door De Mandel gerenoveerd. We voelen ons bedrogen”, klonk het. Ook de mensen die hun huis hadden aangekocht hadden hun opmerkingen. “Wij zijn ook de dupe. Dat zal hier een echte bouwwerf zijn en wat komt er dan naast onze woningen? De bewoners van de Nonnebossen hebben ten minste woonzekerheid en erfzekerheid. Wij hebben geen enkele houwvast” en “Het is verschrikkelijk te weten dat er plots een brief in de bus kan vallen met de melding dat je nog een maand tijd hebt om te verhuizen”, waren enkele van de opmerkingen.

N-VA Zonnebeke gaat in naam van de aanwezigen in gesprek met de Mandel. Het gehanteerde tijdschema moet veranderen. “De Mandel moet hier in het Zonnerad een infoavond organiseren waarop ze hun plannen én nieuw tijdskader verduidelijken aan alle inwoners samen. Daarmee bedoel ik zowel de huurders als de eigenaars van de woningen”, aldus Koen Descheemaeker. “Schrijnende anekdotes van betrokkenen tonen aan dat De Mandel zich alles behalve sociaal gedraagt. Daarbij mag niemand financiële nadelen ondervinden van de verplichte verhuis. Wij hopen dat het schepencollege ons daarin steunt en samen met ons opkomt voor de belangen van de inwoners!

Gemeente

“We zijn momenteel als gemeente voldoende inspanningen aan het leveren en staan in contact met De Mandel. Eén dag voor de bewoners werden gewaarschuwd, werd ik op de hoogte gesteld. Voornaamste zorg is dat de mensen in onze gemeente kunnen blijven wonen”, schepen Joachim Jonckheere ( #Team 8980).“We dringen aan om de mensen zoveel als mogelijk in eigen gemeente te herhuisvesten en vragen om de werken in fases uit te voeren, zodat er niet in één beweging 29 gezinnen moeten verhuizen. De uitvoering in fases geeft een herhuisvesting in eigen gemeente een grotere slaagkans. We zullen er alles aan doen om bij De Mandel te bepleiten dat bewoners die dat willen, na de werken naar het Boudewijnpark terug kunnen keren.”