Frederique Vanbillemont (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Ik begrijp de belangen van kleine bedrijven”

Frederique Vanbillemont (39) is verkozen als gemeenteraadslid op de CD&V-lijst, waar hij 264 voorkeurstemmen ontving. Hij is een zelfstandige ondernemer en de uitbater van het populaire koffiehuis Fredt in Nieuwpoort. “Het is voor mij een eer om als gemeenteraadslid te mogen zetelen”, zegt hij. “Ik wil ervoor zorgen dat de stem van de inwoners gehoord wordt en dat we samen werken aan een stad waar iedereen zich thuis voelt”, aldus Frederique. “Ik begrijp de belangen van kleine bedrijven en zelfstandigen en wil me inzetten voor een leefbare stad. Toerisme is belangrijk, maar we mogen de behoeften van onze inwoners niet uit het oog verliezen”, voegt hij toe. “Ik richt me op welzijn en levenskwaliteit.”