Frederik Devloo is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Het verenigingsleven ondersteunen”

De 46-jarige Frederik Devloo is teamcoach bij De Lijn. Hij is ook lid van het Bijzonder Comité, bestuurslid bij Toneelkring Bartje en lid van de Oudervereniging Pollinkhove.

“Ik wil me verder blijven inzetten voor betere mobiliteit en openbaar vervoer. Door zelf actief deel te nemen aan het verenigingsleven weet ik hoe belangrijk dit is voor Lo-Reninge. Ik wil erover waken dat het belang van het verenigingsleven niet wordt vergeten, en dat het verder ondersteund wordt waar nodig” legt het nieuwe gemeenteraadslid uit. “Verder wil ik ervoor zorgen dat er voldoende ruimte en aandacht is voor cultuur en dat het toerisme in onze stad verder wordt ondersteund.”