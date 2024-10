Filip Ally (Focus8720) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “Communicatie wordt mijn leidraad”

Filip Ally (55) stond op de zesde plaats op de lijst van Focus8720 voor de gemeenteraadsverkiezingen en is werknemer bij Cannie & Co. Hij woont samen met Angelique Deley en is papa van Justine (22) en Elias (20). Filip is landbouwer in bijberoep en lid van de International Tractor Pulling Vereniging. Hij doet vrijwilligerswerk bij tal van verenigingen en biedt steun aan jongeren. Hij behaalde 726 stemmen. “Focus8720 is een jonge ploeg die wil vooruit gaan en ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit maak”, reageert hij. “Ik wil tussen de mensen staan en hen met raad en daad bijstaan. Ik wil graag naar hun vragen en problemen luisteren en wil daar gerust ter plaatse voor gaan. Communicatie wordt dus mijn leidraad”, besluit hij.