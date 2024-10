Eveline Verheye is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Positief en aanpak met nieuwe ideeën”

De 45-jarige Eveline Verheye is mama van Fily en Siebe, en woont samen met Andy Vanhoutte. Ze is boekhoudkundig medewerkster bij InterWest Veurne, en uitbaatster van Poesele Fietshoeve in Noordschote, waar de gezelligheid en warmte de mindset van Eveline uitstralen.

“Ik zorg graag voor anderen, ik ben enthousiast, positief en bereid om zaken aan te pakken met nieuwe ideeën”, vertelt de politieke nieuwkomer. “Ik wil luisteren naar de zorgen van alle inwoners. Samen maken we van Lo-Reninge een goede plek om te wonen, te werken, feest te vieren en op te groeien. Met een stem in de gemeenteraad draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”